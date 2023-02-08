造成15死、471傷的八仙塵爆案，主辦人、玩色創意負責人呂忠吉2018年被依業務過失致死罪判處「滿貫」刑度有期徒刑5年定讞，他入獄服刑後聲請假釋被駁回，經提行政訴訟，被宜蘭地方法院行政訴訟庭駁回，他提上訴後，台北高等行政法院認為有再調查的必要，發回更審。

2015年當時45歲的呂忠吉以他經營的玩色創意公司名義，租用新北市八仙樂園內一處無水的戲水池舉辦「彩色派對」，他擔任活動的總指揮、總負責人，負責派對的企劃及行銷、活動進行流程、現場場控等事宜，因現場噴灑大量色粉，被舞台高溫燈具引燃，隨著粉塵顆粒瞬間在派對現場蔓延。

呂忠吉未告知現場人員噴灑的色粉有發生塵爆的危險，也未防止其發生採取必要措施隔離色粉及電腦燈，他因確信彩色派對不會發生意外，當晚7點逕自離開舞台，不料大量色粉被舞台高溫燈具引燃，造成15人死亡、358人重傷、113位輕傷，他判處業務過失致死罪最高刑度5年定讞。

呂忠吉到宜蘭監獄服刑中，2011年宜蘭監獄提報他的假釋，法務部矯正署認為他的犯行造成被害人死亡及身體受傷，被害人數多，且未完全彌補犯罪所生的損害，有繼續教化的必要為理由，不予許可假釋，呂不服提起行政訴訟，經宜蘭地院判決駁回後，提起上訴。

北高行政法院認為，呂的假釋報告表中記載「2位被害人、1位被害人之父回函稱：對身體、心理、財產、名譽影響極大，不原諒該犯。2位被害人不贊成其假釋、1位被害人之父對其假釋沒意見」等等，此部分的行政調查程序如何進行、對被害人所為發函、回函數量及回函內容等，亦攸關原處分的事實認定基礎，均有一併調查、審酌的必要。

北高行法院認為，原判決有違背法令情事，且影響判決結果，呂提上訴請求予廢棄，即有理由，又因本件事實有由原審法院再為調查審認的必要，無從自為判決，故將原判決廢棄，發回原審法院更為適法的裁判。