奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），早年憑著俊俏的外表拍攝經典電影《鐵達尼號》走紅全球，是許多女粉絲心目中的夢中情人，而他私下的感情生活也相當精彩，因過去交往對象多是年輕貌美的模特兒，且年紀均不超過25歲，因此李奧納多也被外界戲稱是「嫩模殺手」。而前陣子他才與超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）及23歲女星維多利亞拉瑪斯（Victoria Lamas）傳出正在約會，沒想到近日又換人，而且對方還是年僅19歲的性感嫩模雅登寶蘭妮（Eden Polani），再度掀起網友熱議。

根據外國媒體的報導，李奧納多近日與19歲的以色列嫩模雅登寶蘭妮走得很近，兩人還一同現身某歌手於美國洛杉磯所舉辦的新片發布派對，並在派對中並肩間而坐、互動相當親密。而與他此前正在約會的23歲性感女星維多利亞拉瑪斯當晚並未現身，因此被不少人認定他的女伴又換人了，女方的出生年甚至還比1997年上映的《鐵達尼號》這部電影還要小，令網友忍不住佩服表示：「分手倒數計時：5年11個月….」、「鐵打的小李，流水的嫩模」、「沒人能永遠18歲，但他的女友永遠18歲」、「換女友的速度也太快了」、「又……」、「不是才跟GIGI嗎？又換了？」、「不愧是老李」、「越來越小了」、「褲腰帶一改，幹遍五湖四海」、「老李真行」、「永遠的金髮碧眼大長腿」、「老李永遠專一」、「這19歲怎麼看起來像39歲」。

If she doesn’t know who framed Roger Rabbit, she’s too young for you bro pic.twitter.com/jiJIH6tpJE — Meech (@MediumSizeMeech) February 4, 2023

事實上，李奧納多的嫩模新歡雅登寶蘭妮雖年僅19歲，但擁有精緻臉蛋、高挑身材與空靈氣質的她，出道沒多久就成為各大品牌的御用模特兒，加上她一雙超電人的碧眼，使人氣不斷飆升，IG吸引超過23萬人追蹤，如今又有李奧納多的加持，她也因此意外爆紅。

李奧納多19歲新歡雅登寶蘭妮各種美照。（圖／達志影像）