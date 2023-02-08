桃園市八德區道2號西向12.5公里處今天凌晨發生一起交通死亡事故，小貨車駕駛疑因車上有物品掉下，停在路肩下車查看掉落物，卻遭後方行駛在外側車道的大貨車撞上，小貨車駕駛受困於車底，稍早傷重不治死亡。

41歲的田姓男子今天凌晨5點許，駕駛小貨車行駛於八德區國道2號西向12.5公里處，行駛過程中疑似有物品掉落，田男將車停於外側路肩下車查看掉落物，豈料遭後方行駛在外側車道、由27歲葉姓男子駕駛的大貨車追撞。

撞擊力道之大，田男卡在小貨車底，現場失去呼吸心跳，救護人員趕抵現場用破壞器材協助脫困，並給予CPR及頸圈長背板固定等，緊急將人送往桃園醫院急救，仍不幸於7時15分宣告不治。

警方調查，大貨車駕駛葉男的酒測值為0.00MG／L，小貨車駕駛田男經抽血檢測檢測值33H mg／dL（經換算為0.165MG／L），該件事故造成1人死亡、1人輕傷未送醫，後續由刑事組、龍潭分隊依規定處理。

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