台中市交通警察大隊及交安志工中隊於中央公園燈會活動期間加強行人路權交通安全宣導。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

警方根據統計，去年全國交通意外，死亡人數近3千人，並遭外媒形容台灣是「行人地獄」；台中市警方除加強宣導駕駛人路口減速「慢看停」，並提醒駕駛人3月底將實施取締，提升行人通行道路安全；燈會活動期間，賞燈人潮眾多，警民力全力維護交安，保護每一位用路人安全之目標。

台中市警察局交通警察大隊指出，台中市近期發生數件車輛行經路口未暫停讓行人優先通行，造成死傷事故意外，交通警察大隊及交安志工中隊於中央公園燈會活動期間加強行人路權交通安全宣導，達到降低交通事故發生。

警方統計，自112年1月1日至同年2月6日，共取締車輛「不暫停讓行人」732件、「闖紅燈」8827件及「右轉彎未依號誌指示行駛」1012件。行人死傷交通事故發生32件，造成50人受傷，與去年同期比較減少13件（-28.9％），死亡減少1人（-100％），受傷減少20人（-28.6％）。

交通警察大隊表示，警方除針對車輛違規不暫停讓行人強力執法，並配合行人路權宣導，請用路人建立正確守法觀念，互相尊重禮讓保護行人安全，駕駛人行經路口應減速慢行，隨時注意車前狀況。

警方呼籲，如遇有行人通過路口應暫停禮讓行人，保持3條白色枕木紋以上距離，讓行人優先通過馬路。另為保護弱勢用路人，交通部已預告修法，汽車行經行穿線不讓行人，不分大、小型車輛，最高可罰3600元罰鍰，預計112年3月底前上路。