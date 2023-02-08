生涯總得分只差名人堂球星「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）35分，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）即將成為NBA歷史得分王，這也讓「GOAT」（Greatest of All Time，史上最佳）的話題再度炒熱了起來，詹姆斯近日接受了《橘郡紀事報》（Orange County Register）的採訪，他認為自己就是史上最佳籃球員。

生涯拿下6座總冠軍、10次得分王殊榮，「籃球之神」麥可喬丹（Michael Jordan）被公認為是籃壇的GOAT，而將登頂NBA歷史得分王，甚至有望挑戰前無古人的生涯4萬分紀錄，詹姆斯也有著豐富的職場履歷。談到「GOAT」相關話題，詹姆斯自信說道，「作為一名籃球員所取得的成就，我認為我就是史上最佳籃球員，這就是我的信心、我的成就、我至今所擁有的東西，至於得分紀錄能讓我到達另一個水準，我不知道。」

生涯拿下31560分的諾威茲基（Dirk Nowitzki）同樣擁著一項得分紀錄，他是NBA中最會得分的外籍球員，諾威茲基表示若詹皇打破賈霸的歷史得分紀錄，自己就沒有充分的理由支持麥可喬丹了，「在我看來，詹姆斯所達成的成就非常難以相信，他完成的一切都讓人感到不可思議。」

湖人8日坐鎮主場迎戰雷霆，有望成為詹姆斯的紀錄之夜，只要再拿下36分便能登上歷史得分王寶座，而現任歷史得分王的賈霸已被官方邀請，將會親臨現場觀看湖人與雷霆的比賽。