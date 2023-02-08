台灣交通亂象遭外國媒體以「行人地獄」形容，經交通部統計國內每年約有 400位行人因交通事故死亡，交通部在今年1月31日預告將修正相關規定，車輛行經行人穿越線未禮讓行人，將提高罰則，不分車種直接開罰3600元，並預計在 3 月底完成修法。法務部行政執行署高雄分署為維護行人用路權，嚇阻車輛未禮讓行人通行之違規行為，對於此類交通違規裁罰案件強力執行。

30 歲周姓義務人駕駛汽車行經左楠路及後昌路口之行人穿越道時，未暫停讓行人先行通過，違反道路交通管理處罰條例第44 條第2 項規定，經高雄市政府警察局交通警察大隊舉發，交由高雄市政府交通局交通事件裁決中心裁決罰鍰 2,600元，另周男於土庫路有闖紅單違規行為亦被依法裁罰2,700 元並記違規點數3點，周男共5,300 元交通違規罰鍰未繳，移送高雄分署執行。

高雄分署於收案後通知周男應於一個月內繳清案款，周男逾期未繳，發現周男於某工程公司有薪資所得，隨即扣押周男薪資所得，周男得知薪資所得被扣押後，一週內到高雄分署繳清滯欠案款5,300元。

39歲楊姓義務人，騎乘機車行經永吉路行人穿越道，未禮讓行人先行通過，遭裁罰1500元，楊男另有8件交通違規行為：於交叉路口紅燈違規右轉遭裁罰 900元、不遵守道路交通標線指示遭裁罰1200元、不按遵行方向行駛遭裁罰 1200元、在禁止臨時停車處停車遭裁罰 900元、未依規定使用方向燈遭裁罰 1200元（2件)、未依規定駛入來車道裁罰遭1200元及不在規定車道行駛裁罰 900元。

楊男全案共9件交通違規案件，合計罰鍰共1萬200元，移送高雄分署執行。楊男經高雄分署通知繳款，遲遲未自動履行，高雄分署扣押楊男於金融機構存款，足額扣押，楊男交通違規罰鍰案件全數清償。

24歲黃姓義務人駕駛汽車行經中央西路與新明路口之行人穿越道時，未暫停讓行人先行通過，遭裁罰2600 元，併同黃男其他逾期未繳納路邊停車費遭裁罰 300元及超速等違反交通法規事件，共計被裁罰176筆，總金額新台幣7萬 8,200元。

高雄分署受理黃男交通違規案件後，扣押黃男於金融機構存款，共執行存款1萬2,942元，黃男得知存款帳戶被扣押後，立即前來高雄分署就剩餘之違規欠款辦理16期分期。

高雄分署呼籲，遵守交通安全法規，人人有責，建置安全友善的用路環境，需要大家同心協力配合，高雄分署對於各種類型的交通違規罰鍰案件，不論金額大小均將持續深化執行，以杜絕違規人蓄意拖欠罰鍰及漠視其他用路人權益的心態。