國民黨台北市議員徐巧芯等人近日喊出世代交替，並宣布投入黨內立委初選，挑戰同黨立委，資深北市議員秦慧珠對此表示，年輕人否定老一代，並不是好的文化，資深媒體人王尚智則認為，近幾年年輕人已經沒有政黨屬性，因此政黨評估該推舉誰打選戰時，政治人物的屬性和認同度非常重要。

王尚智昨（7）日在政論節目《大新聞大爆掛》指出，國民黨喊出的世代交替，究竟是對政黨本身意義還是從選民角度思考，是一大關鍵。他認為，台北市選民結構不一樣，藍綠雖各自有基本盤，但沒把握能爭取到年輕人及中間選民，連很會宣傳且有行政支援的民進黨都沒把握。

針對世代交替，王尚智認為，並非用「賴士葆、費鴻泰年紀大了」這種邏輯推理，而是現在決定選戰最主要的核心力量包括中間選民、年輕人，他們沒有政黨屬性。從這幾年選舉行為變化來看，誰還在認國民黨？認國民黨推出來的費鴻泰、賴士葆？王尚智強調，選民認得不是國民黨，而是包括徐巧芯在內等他們自己認同的人。

王尚智提到選民結構跟投票行為變化，認為現在年輕人跟過去不一樣，已經沒有政黨屬性，認得是政治人物的屬性和認同度，政黨在評估推舉誰來打選戰，這件事非常重要。

王尚智強調，不能用傳統政黨組織戰跟組織配票思路打選戰，雖然有基本盤，動員組織、拜票及樁腳等也沒有失去功能，但這些不再是決定性的因素，要勝出的關鍵仍來自中間選民以及年輕人。