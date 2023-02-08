提到減重，就會想到少吃多動，但吃太少也是瘦不下來的主因，醫師表示，若吃太少，尤其是關鍵的營養素攝取過少，例如蛋白質、澱粉，是瘦不了主要原因之一；此外，做不喜歡的運動、熬夜、未放心享受美食，都是讓減重變得困難的原因。

減重醫師蕭捷健在其臉書貼文表示，很多人抱怨明明吃很少還是瘦不下來，其實減重失敗有5大原因，其中吃太少就是主要原因之一。他列舉5大減重困難的原因。

1. 吃太少，尤其是蛋白質

長期吃太少，身體會以為遇到饑荒而降低代謝率，導致減重進入停滯期，尤其若缺乏蛋白質，不但代謝會大幅降低，身體還會發出強烈飢餓感，刺激人進食。

2. 不吃澱粉

身體儲存能量有兩個方式，一為脂肪，一為澱粉和糖轉成的肝臟與肌肉內的肝醣，身體靠燃燒脂肪和肝醣來產生能量，若長期不吃澱粉，代謝會變差，人體一周至少3~4天要吃澱粉。

3. 做不喜歡的運動：

運動要能持續，許多人報名健身房、買了教練課，但因課程太累，讓人不想再去，雖然重量訓練對增肌減脂效果最好，但是做自己喜歡的運動更重要。

4. 熬夜：

若睡眠不到7小時，壓力荷爾蒙皮質醇會上升，生長激素會亂掉，導致晚上無法好好燃燒脂肪，白天的食慾增加，更容易餓也更容易吸收。

5. 沒有放心享受美食：

很多飲食法將食物分為好食物跟壞食物，而壞食物都會有一共同點就是特別好吃，人很難完全不碰這些食物，吃完後又陷入愧疚的循環裡，蕭捷健建議，可利用82法則，一餐中有8成是蛋白質、蔬菜等健康食物，有2成是自己想吃的東西。