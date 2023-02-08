美國聯準會主席鮑爾發表談話，強調通膨已有放緩跡象，安撫市場對於聯準會轉鷹的擔憂，談話一出，市場氛圍轉趨樂觀，美股主要指數全數上漲，漲幅介於0.78％至3.12％，其中由於聊天機器人掀起AI話題，市場聚焦半導體類股，使費半指數表現最為強勁。

國票投顧指出，美股台積電ADR上漲2.96％，台指期夜盤上漲0.58％，台股8日開高站回5日線，電子權值股轉強，電子族群也走升，多方暫時取得優勢，可嘗試進場偏多操作，標的可聚焦中小型電子股。

就中期而言，台股短中期均線呈現多頭排列，10日線亦即將向上穿過年線，台股仍可偏多看待。

考量到台股多方格局不變，加以櫃買指數墊高，將有助於提升買盤進場意願，預期等到指數重新站上5日線，加上量能放大後，台股有望再開啟一輪漲勢。

操作建議上，指數若拉回年線有撐，可進場承接具基本面且股價基期相對低的電子股，或挑選短線族群漲勢一致，且量能逐漸放大個股，作為近期選股方向。