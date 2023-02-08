「青果大王」陳查某孫子穎川欽和，懷疑祖父創設的知名青果集團「大洋僑果」，遭味王董事長陳清福等多名老臣侵占貨款，向調查局檢舉，但台北地檢署查出，陳清福等7人因農產品交易不開發票陋習，將貨款存入個人帳戶，以短報營業收入，2014年至2019年共逃漏營業稅及未分配盈餘稅捐合計逾3500萬元，並藉此製作不實財報，8日依《稅捐稽徵法》、《商業會計法》起訴陳清福7人。

至於調查局懷疑，陳清福等人6年侵占貨款10億多元，檢方認定陳清福等人確將貨款存入個人帳戶，但並未中飽私囊，侵占罪嫌不足，另予不起訴處分。

被起訴的7人，包括陳清福、全青、萬果公司登記人負責人陳月鳳；大洋僑果、全青及萬果監察人陳玲玲、集團財務主管林德盛、財務兼會計陳慧玲、陳素蘭。據了解，國稅局已與陳清福等人協議補稅事宜中。

據了解，本案起因近年大洋僑果發生多起家族的爭產訴訟，包括陳查某孫子穎川欽和為爭股權，控告陳清福等多名老臣。穎川欽和因懷疑大洋僑果公司貨款長期遭陳清福等老臣侵吞，向調查局提告。

大洋僑果公司由青果大王陳查某創設，成立已59年，後陸續成立全青、程威、萬果貿易等公司，統稱為大洋僑果集團。主要經營台灣向國外進口水果銷售業務，也投資味王、民視等事業，集團資產估計上千億。陳清福深受陳查某及兒子「穎川建忠」（陳建忠）重用，擔任味王公司董事長。

起訴指出，陳清福等人因曾任大洋僑果、程威公司負責人，藉全青、程威、萬果公司將進口水果銷售國內盤商，指示員工將貨款存進陳清福等人帳戶，再利用農產品交易買賣雙方不開立及收取發票陋習、或將短報實際銷售額的發票、銷貨憑證給盤商，短報營業收入。

北檢估計，陳清福等人自2014年至2019年共逃漏營業稅2390萬多元、未分配盈餘稅捐1203萬多元，並藉此製作不實財報，涉犯《稅捐稽徵法》、《商業會計法》。