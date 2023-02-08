美東時間7日，美國防部發言人、空軍准將賴德（Patrick Ryder）發布聲明表示，在美軍擊落中國高空偵察氣球後，五角大廈曾要求由美國防長奧斯丁（Lloyd Austin）與中華人民共和國防長魏鳳和通話，但是遭到拒絕。

美國之音報導，賴德在聲明中說，4日在採取行動擊落中國氣球後，美國防部立即提交要求，希望在奧斯丁與魏鳳和之間進行一次保密通話，「我們相信，維持美國和中國之間溝通管道開放的重要性，以負責任地管控這一關係」。

賴德強調，美中兩軍之間的溝通管道在這樣的時刻尤其重要。不幸的是，中方拒絕了我方要求。美方繼續致力於溝通管道的開放。

上星期在發生中國高空偵察氣球飛越美國事件後，美國國務卿布林肯推遲了即將開始的北京之行。若成行，將是2018年以來美國務卿首次訪問中國。該巨大氣球4日在美國南卡羅萊納州附近海域上空被美國戰鬥機擊落，目前美國軍方正在打撈氣球殘片，以進行分析。

北京聲稱，該氣球是「民用性質」的飛艇，用於氣象等科研，是偏離預定航向，誤入美國領空，並指責說，「美方執意動用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際慣例」。

白宮新聞發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）6日說，在擊落中國偵察氣球後，美國將繼續保持與中國的溝通管道，「我們將繼續保持冷靜、堅決和務實；多條溝通管道將會繼續下去」。