台灣燈會睽違23年重回台北市，台北市前市長柯文哲5日晚間被安排在開幕儀式舞台最邊邊，遭外界質疑被刻意邊緣化，台北市長蔣萬安稱是中央交通部規畫，但新北市議員卓冠廷7日晚間爆料，2月5日協調會議中是台北市觀光傳播局主動要求，將柯文哲與台北市議會議長戴錫欽對調，把柯移到最旁邊，質疑蔣萬安不用為說謊道歉嗎？對此，蔣萬安8日表示，中央主要負責中央展區，相關規畫安排，雙方都有交換意見，「我們都尊重」。

對於卓冠廷的爆料，蔣萬安今天北市國小校長會議後受訪表示，「其實這個中央也有出來說明，觀傳局也有早上記者會，我想他們對外說明清楚即可」。

媒體追問卓冠廷質疑蔣萬安說謊，柯文哲位子安排由觀光局還是觀傳局安排？蔣萬安說，中央主要負責中央展區，相關規畫安排，雙方都有交換意見，「我們都尊重」。

柯文哲明天要去台灣燈會是否會陪同？蔣萬安表示，明天要看一下行程跟時間，如果可以，當然很願意一起來看燈會，非常歡迎柯來燈會，非常感謝柯來參與開幕典禮，這次燈會規畫，從一開始籌畫準備、溝通聯繫到後續他接手執行，以及後續交通動線規畫、人潮流動的動線規畫等等，大家一起努力，也很感謝柯市府之前籌畫方面準備。

蔣萬安表示，所以接下來行銷上，不管是市府或中央、觀傳局，都非常努力推廣這次台灣燈會，也希望所有好朋友，不止市民，來自各地方民眾甚至國際友人都能參與這場盛會。