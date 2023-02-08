第5屆世界棒球經典賽將在下月開打，悍創運動行銷第2次爭取到預賽主辦權，悍創創辦人張運智表示，希望複製2013年的成功經驗，把比賽辦好，並結合主場球迷相挺與台灣運彩等夥伴的全力支持，讓新生代的中華隊殺出重圍、挺進日本，於本屆經典賽締造佳績！

張運智與悍創團隊從2009年開始，陸續將NBA、MLB熱身賽帶到台灣，讓寶島觀眾現場目睹原汁原味的頂級賽事。張運智回憶自己曾和創業夥伴胡瓏智說：「如果有一天我們能在台灣辦一場NBA的比賽，我這輩子就沒白活了！」結果因緣際會認識當時NBA大中華區總裁陳永正，詢問台灣有沒有機會辦NBA熱身賽，也真的實現了願望。

「他說你們辦賽事的能力應該夠，只要權利金。但一講到錢我就有點擔心，那時候的簽約金是135萬美元，我當時悍創資本額才1500萬（50萬美金），就算把公司賣了也不夠付。但我還是答應說要做，我還記得那時候叫薪水比較高的資深員工到辦公室來，大家兩個月都先不要領薪水。」

結果空前的NBA熱身賽震撼台灣，門票最貴一張要4萬8000元，一開賣就秒殺！張運智笑說：「後來我才敢很大膽的說自己在做運動行銷，不然以前我都說是辦活動的。」

今年再次承辦經典賽預賽，票價公布時曾引起議論。張運智表示賽事成本本來就高，但換個角度思考，「現在有36個球員，跟教練團隊加起來共50、60人籌組的一個棒球隊，我覺得票價要對得起這些人。如果今天中華隊在台灣比賽，賣的是內野500元台幣、300元外野、100元的外野參觀券，真的有人會想看這個比賽嗎？那個對價關係一出來，我會覺得我太對不起這些球員了。」

張運智指出，如果要講成本，這次經典賽票價算便宜的，「因為這次的WBC權利金就是400萬美金，你如果不要，別的國家想要，韓國虎視眈眈，一直都想要搶這個賽事，因為他們到海外比賽的勝率不高。但台灣也是，上屆預賽在韓國3連敗，所以為了勝率，我覺得我要去搶這個比賽。」

悍創上次在台灣承辦經典賽預賽是2013年，張運智回憶說：「那時我最高興的，賺不賺錢已經其次了，而是中華隊一路打到日本去，王建民複賽對日本先發那天我在現場，整個東京巨蛋滿場，因為中華隊的拚勁，讓我旁邊的日本人都為中華隊加油。」

然而要發揮主場優勢，除了球迷的熱情，也需要政府支持與廠商大力贊助，台灣運彩就是中華隊的堅強後盾之一。而且在前年T1職籃聯盟成立、張運智出任首任祕書長時，便獲得台灣運彩的關鍵支持，成為聯盟的冠名贊助商，建立良好的合作關係。

張運智指出，T1創建時6球團到位後，他覺得運作上非常需要一個願意投入運動產業的大平台或廠商，感謝台灣運彩的支持。這次舉辦經典賽繼續合作，張運智笑稱自己可能是台灣運彩「最甜蜜的負擔」，畢竟他要爭取經費，贊助廠商可能會覺得有壓力，「但是不管怎麼樣，我都會把他們的壓力轉成我的助力，把這個賽事辦好，讓中華隊殺出重圍、挺進日本！」

民眾每買100元的台灣運彩，就有10元會自動挹注到國家運動發展基金，作為政府培育運動人才及協助運動產業發展的用途，幫助我國好手締造佳績，2014年至今已累積挹注運發基金逾300億元，讓民眾投注運彩的同時，也能為台灣的體育運動發展做出貢獻。