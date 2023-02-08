高雄39歲的黃子洋2021年12月26日晚間酒駕後駕著BMW行徑河東路與國民街口時，高速撞上林姓一家4口，釀成1死3重傷的悲劇。原高雄地院依酒駕致死等罪判7年10月徒刑；檢方不服上訴，8日高雄高分院撤銷原判決，改重判9年10月。

2021年12月26日晚間，林男一家4口跨越愛河旁的路口，黃男酒後駕駛著BMW，以時速93公里撞上林姓一家4口，范姓妻子當場傷重不治，林男則全身多處骨折，15歲大女兒全口牙被撞斷、雙腿骨折，14歲小女兒也重傷，而黃男酒測值高達1.24毫克。目前林男仍須復健，而小孩已回歸校園生活。

黃男過去曾有2次酒駕肇事紀錄，2022年2月15日一審時黃男曾在法庭上下跪磕頭，並用多種說法強調自己是堅持不酒駕的人，但那天也不知道自己怎麼了，還釀成如此的天倫悲劇。

黃男強調自己名下有一房產權狀，願意出讓房產彌補林男一家的損失，盼能夠與林家「和解」。高雄地方法院2022年7月1日，宣判一審依酒駕致死罪，判黃男有期徒刑7年10月，全案上訴高雄高分院；民事部分，判黃男須賠3549萬餘元。

1月4日高雄高分院執行二審開庭，林男坐著輪椅出法庭時，指控黃男態度不佳，又試圖脫產，毫無誠意，希望法官能重判黃男，改以殺人罪來判罪。

今高雄高分院合議庭宣判，黃男依酒駕致死等罪重判9年10月。