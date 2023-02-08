知名女星隋棠昨(7)日被鄰居指控，長期放任孩子在深夜及清晨時奔跑嬉鬧發出巨響，讓樓下鄰居不得安寧。隨後，隋棠發千字文回擊，直指鄰居早有前科，甚至曾因覺得吵就帶著榔頭上門，如今她也說明原委，盼大眾對鄰居口不出惡言，眾星則在底下留言聲援，而金剛1句話酸爆，笑翻不少網友。

隋棠在被爆料後，昨日晚間發長文澄清，稱當年要買房前，就有其他住戶提醒她樓下鄰居「有一點特別」，並叮嚀她裝修務必加強隔音。她表示自己實在太喜歡大直這區的環境，最後仍不顧擔憂買下該房，未料問題從裝潢房子開始慢慢浮現。

隋棠入住前就被大樓住戶提醒，要注意樓下鄰居太太，更稱對方曾因覺得吵就帶著榔頭上別人家門，大樓噴水池也因為他們抗議關閉閒置。在隋棠裝修時，鄰居太太三不五時上樓監工，要求將地板加厚才會較安靜，還要她們將樓梯下包一層海綿，甚至要求隋棠砍掉院子老樹等，而她一一照做，要求卻永無止盡。至於鄰居請警察上門，隋棠無奈解釋不知情：「那段警察敲門的影片，我們沒有不開門，而是根本不在家，不知道這件事，因為我們去花蓮過年了……」並且表示有住宿證明。

隋棠與鄰居的紛爭，近日鬧得沸沸揚揚，許多圈內好友發聲力挺。(圖/中時資料照)

隋棠澄清後在留言區強調：「只是想說明原委，希望大家可以幫忙，對鄰居口不出惡言，謝謝。」而眾星也在底下聲援隋棠，黃子佼表示：「我相信自律甚嚴的妳，辛苦了」，金剛（李信樵）則狠虧：「還是其實鄰居太太自己卡到陰？一直卡，卡好卡滿那種？」，笑倒不少網友。