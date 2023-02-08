美系外資表示，在需求進一步增長下，聯詠第一季營運表現預估優於預期，且看好第二季將有來自大陸市場重新開放後的補貨潮。 近期，LDDIC(大尺寸觸控IC)補貨現象出現在IT面板，而電視SoC也保持彈性，另外，預計第二季智慧手機需求有機會復甦，也將帶動OLED將進一步增長，將有利於聯詠下半年的需求增長，且OLED DDIC的ASP與TDDI相比至少為2倍之多。整體來說，將聯詠目標價由400元調升到425元、評等維持加碼。

另一家美系外資表示，從量價趨勢來看，驅動IC是其第一個走出困境的IC無晶圓廠，也認同聯詠所言，目前晶圓在22/28奈米製程上仍相當緊俏，聯詠預計庫存應在第一季可以恢復正常化。儘管產業存在競爭壓力，但看好聯詠仍具相當優勢，包括新應用、更廣泛的產品組合、完善的客戶組成、良好的業績記錄和規模效益等。基於下半年到明年上半年10倍的本益比預估，將聯詠目標價由370元調升到420元、評等維持買進。

還有一家美系外資表示，聯詠去年第四季營收優於預期，主要來自TV、IT、OLED DDIC的急單，惟去年第四季毛利率受到ASP侵蝕和更高的庫存成本影響，展望第一季，聯詠看好來自IT的緊急訂單，將支撐營收相較去年第四季持平到小幅增長，惟但毛利率恐進一步再收斂2.5個百分點，然而，聯詠認為在經濟復甦帶動下，營收和毛利率可望從第二季開始出現改善。有鑑於上述看法，將目標價由300元調升到365元、評等維持中立，並將聯詠2023、2024年的盈利預測上調13%、6%。

日系外資表示，聯詠基本面在去年11月釋出穩定跡象後，股價已大幅上漲40%，聯詠的庫存在2022年第四季度急劇下降至120億、折合週轉天數約98天，預計第一季庫存將進一步下跌，然後回到正常水平。將聯詠目標價由270元調升到390元、評等維持中立。

另一家日系外資表示，聯詠去年第四季營運表現優勢，展望第一季也可望優於以往季節性調整，儘管第一季度毛利率預估不佳，但也預計可望自第二季開始轉佳，也相信聯詠的庫存修正即將結束，下半年營利年增可望重回正成長，將聯詠目標價由240元調升到345元、評等維持持有。

亞系外資表示，聯詠去年第四季業績表現超出預期，管理層預計第一季營收將持平至小幅上升，毛利率中位數為38.5%，均高於市場預期。聯詠第一季庫存修正持續，但會在第二季開始回溫，預計下半年恢復銷售動能，包括OLED驅動、高階IT及高解析電視面板將為主要成長動能。將聯詠目標價由245元調升到380元，評等由劣於大盤一口氣升到優於大盤。

另一家亞系外資表示，聯詠去年第四季營運表現優於預期，且第一季財測顯示，驅動器IC周期性底部已經過去。相對於其他大多數半導體公司仍在持續增長的庫存，聯詠上季98天的庫存天數相較去年第三季111天大幅減少，顧可以解讀為與其他半導體供應鏈相比，驅動因素的調整要早得多，只是，聯詠仍持續要面對來自大陸同業的競爭。故將聯詠目標價由185元調升到330元，評等調升到持有。

歐系外資表示，聯詠去年第四季獲利優於市場預期，庫存也下降約30%，且預估庫存有機會在第一季持續下降，並在第二季恢復正常。聯詠預期下半年在新品發售以及終端需求回溫下，營運表現將持續成長。聯詠看好2023年和中期關鍵驅動力包括用於智能手機/IT/電視的OLED DDI、汽車、AR/VR、高端電視SoC(系統單晶片)和ASIC(客製化晶片)產品。將聯詠目標價由405元調升到425元、評等維持優於大盤，並將2023~2024年的EPS提高3~6%。