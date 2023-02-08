國台辦2月1日發布「答記者問」稱，「推動兩岸航線恢復正常運轉，可優先考慮恢復台胞反應較為集中的廣州等16個兩岸直航航點」。國台辦發言人朱鳳蓮今天（8日）在例行記者會中宣布，這16個航點包括：廣州、深圳、南京、無錫、杭州、寧波、武漢、福州、合肥、重慶、長沙、鄭州、海口、西安、瀋陽、哈爾濱。

朱鳳蓮表示，當前，大陸疫情已得到很好控制，兩岸同胞和航空業者熱切期盼全面恢復兩岸直航航點。根據台灣同胞及有關團體的反映，2月1日大陸航空主管部門已通過《海峽兩岸空運協議》聯繫管道促請台灣方面恢復兩岸直航航點，優先恢復廣州、深圳、南京、無錫、杭州、寧波、武漢、福州、合肥、重慶、長沙、鄭州、海口、西安、瀋陽、哈爾濱等16個台胞反映較為集中的兩岸直航航點。

朱鳳蓮表示，推動上述直航航點復航是全面恢復兩岸客運直航的第一步，後續大陸會根據台胞台商需要，持續推動更多兩岸直航航點復航，滿足兩岸交流交往需要。

朱鳳蓮強調，對於恢復兩岸直航航點，大陸已經做好相關準備，沒有任何限制和障礙。希望台灣方面順應民意，採取務實舉措，不要再以疫情為藉口，用所謂「評估」、「考量」來搪塞，阻礙兩岸恢復直航。