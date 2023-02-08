台灣燈會日前開幕，前台北市長柯文哲位置被安排在最邊邊，昨遭新北市議員卓冠廷爆料，是北市觀傳局主動提調整，把柯文哲跟台北市議會議長戴錫欽對調，把柯移到最旁邊。對此，北市觀傳局長陳淑慧8日上午表示，座位安排都經過傳統禮儀考量，北市府也僅有2個座位。

卓冠廷7日在臉書發文指出，柯文哲台灣燈會「站位」被排在最邊邊，是蔣萬安市府團隊要求，引起討論後，蔣居然把責任推給交通部觀光局，讓人家當冤大頭，實在是沒肩膀又不厚道。

卓冠廷又說，原本安排在最邊邊的不是柯文哲，是燈會指揮中心2月5日上午召開協調會中，北市觀傳局主動提調整，代表蔣萬安出席的北市觀傳局官員，會議中表示，戴錫欽議長應被排在外國使節旁邊，所以才把柯文哲跟戴錫欽對調，而蔣萬安一被問到就推給交通部觀光局，是否要為說謊道歉。

對此，陳淑慧表示，台灣燈會是傳統節慶活動，經過多次討論才定案，北市府僅有2個座位，座位安排都經過傳統禮儀考量，至於有無要求對調戴錫欽與柯文哲位置，陳則說，燈會活動大家都是夥伴關係，全力期待共同努力，目標把台灣燈會辦好。

有媒體問到是否認為此事是故意甩鍋？陳淑慧說明，北市府秉持把好活動介紹給國內外遊客，這是最終目的，不做任何臆測，而之前有否想過把市長跟首長安排在第一排，陳表示，北市府會把最重要貴賓安排好，重要位置只有2個，要兼顧國際禮儀及傳統，過程則回歸燈會本身。

此外，昨晚台北101及北市府都點燈為遭逢地震摧殘的土耳其祈福，陳淑慧表示，北市府跟國際在一起，土耳其地震後第一時間，北市府也派搜救隊參與救援行動，剛好台灣燈會是大品牌，參觀者非常多，加上旁邊有全聯的燈飾，三個單位就一起討論，表達共同祈福，後續會派第二批搜救隊伍前往。