LINE通訊軟體為的重要媒介，一名女網友表示，今日朋友連續打4通LINE電話給她，手機都沒響鈴，她問「LINE通話功能是不是壞掉了？」貼文釣大批苦主＋1，紛紛留言「壞了一整天都沒響，且只有iPhone系統有問題」，另外也有人說，更新軟體之後要關閉「整合至iPhone通話紀錄」功能即可恢復通話。

原PO今（8）日於臉書社團《爆廢公社二館》指出，朋友一連打了4通語音通話給她，手機都沒有響鈴，她看對話框顯示有4通未接來電，無奈地問，「LINE通話是不是又壞了？」

貼文引發網友回應，「我也是欸！」、「超傻眼的」、「我跟我老公的也是，壞了一整天都沒響」、「我以為我的手機壞了」、「害我損失一個超大case」、「昨天下午就這樣了」、「原來不只我這樣，這樣我就放心了」、「只有蘋果壞了，安卓系統好的」、「有時候完全不跳通知」。

點選LINE的設定功能中的通話選項，將「整合至iPhone通話紀錄」關閉即可。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

社團中也有一名男網友破解，更新LINE後點選設定功能中的通話選項，將「整合至iPhone通話紀錄」關閉即可，不少網友解決接不到電話問題，「真的可以欸！謝謝分享告知」、「用好了，我可以了」等，但不少iPhone用戶關閉該功能仍有異常。