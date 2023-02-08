大陸試圖超越美國成為世界第一大經濟體，但核心技術面臨美國強力制裁，尤其是未來將缺少高階晶片，專家認為，數位經濟佔大陸國內生產總值的39.8%，在高階技術面臨圍堵的狀況下，大陸面臨前所未有的壓力。

南華早報報導，半導體與晶片時常被當作推動技術革新的重要引擎，然而美國逐步加大制裁大陸晶片業的力道，大陸未來的挑戰只會越來越多。

多倫多大學教授張軍坦言，晶片是現代經濟的基礎，而大陸面臨美國前所未有的壓力，其國際競爭力將取決於美國制裁的程度。

高盛去年11月曾預測，美國制裁將導致大陸國內生產總值（GDP）下降1.7%，若將時間拉長，每年可能拖累GDP 0.4%，「短期影響將來自半導體與電腦產業，如果美國制裁持續下去，將會產生更為廣泛的衝擊。」

報導提到，數位技術將是大陸未來經濟成長的重要引擎，但要發揮潛力必須依靠半導體，而在美國制裁的背景下，包括電動車、高效能運算及人工智慧等一系列產業都已經感受到痛苦，未來經濟損失只會有增無減。