美國聯準會(Fed)主席鮑爾談話未加深升息憂慮，激勵費城半導體指數大漲逾3%，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，跌深的半導體產業將出現大洗牌及大變化，包括美廠英特爾曾經是世界第二大市值企業，如今將從大咖變小咖。中國媒體則撰文指出，歐洲半導體三巨頭包括意法半導體、英飛凌和恩智浦正捲土重來。

根據集微網報導，因個人電腦和智慧手機的需求大幅削弱，不少晶片廠商的業績大幅跳水，但歐洲半導體三巨頭各自發布季報均優於市場預期，其中意法半導體2022年第四季營收為161.28億美元、年增長26.4%，毛利率為47.5%；恩智浦財報則顯示，當季營收33.12億美元、年增9%，毛利率58%，超乎市場預期；最晚公布業績的英飛凌，最新季報顯示營收約43.4億美元，與去年同期相比成長了25%，淨利潤增長更為強勁，年增長近60%。

報導提到，歐洲半導體三巨頭業績表現亮眼，反觀美廠英特爾2022年第四季營收為140億美元、年下滑32%，全年營收則為631億美元、年減20%；另一大廠超微淨利潤為2100萬美元，與上年同期的9.74億美元相比，下降幅度高達98%。

報導指出，汽車是歐洲半導體三巨頭營收逆勢成長的關鍵，英飛凌、恩智浦和意法半導體在汽車領域的市占率，分別為第一、第二和第五，雖然歐洲大型晶片公司錯失消費電子崛起，以及行動通訊後期發展帶來的成長機會，退守到曾被認為是相對傳統的工業和汽車等領域，但是風水輪流轉，這些領域反而成為半導體行業的新驅動力，也顯示歐洲晶片業地位依然穩固。