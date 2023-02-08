秀場天后「大白鯊」陳今佩作風大膽，近年將重心放在海外工作，未料近年因疫情發生終身遺憾。媒體報導她高齡91歲母親近年患有失智症，定居美國多年，去年3月驟逝，因疫情陳今佩無法親自飛到當地見母親最後一面，只能透過視訊送走母親，她也受訪表示這輩子最感謝就是母親，沒能好好盡孝道讓她很不捨。

陳今佩早年因犀利言詞和打扮吸引不少觀眾，過去她回憶在藍寶石大歌廳作秀時期，豬哥亮負責演短劇，她則擔任歌手兼主持人，她在《關鍵時刻》表示當時豬哥亮的另一半是謝金燕的媽媽，但她當時印象中的謝金燕不好看，語出驚人說：「謝金燕小時候很醜，鼻樑又塌，長大了才變漂亮」，並稱謝金燕的妹妹謝金晶也不好看，讓一旁的向娃當場傻眼。

陳今佩早年身材豐腴，最顛峰時期體重曾達120公斤，但多年前她決心接受胃繞道手術，成功甩肉50公斤，她還逗趣自曝動過縮乳手術，形容「從大木瓜變成文旦」，2020年她出席公益演唱會活動，談近況表示瘦下來後生活型態也改變，早睡早起、不菸不酒，減到較適宜的體重後，身體也變健康，血糖也從241降到80多，完全不需要服用藥物。

據《三立新聞網》報導，陳今佩近日受訪，透露去年底飛到美國跟家人過節，也順便終於有機會親自祭拜母親，她表示母親罹患失智症多年，去年3月突然病逝，因為疫情無法見母親最後一面，很愧對媽媽，也後悔在母親晚年沒有花時間陪伴，希望母親在天之靈能安心，她會好好照顧自己接下來的人生，不會硬撐或給自己壓力。