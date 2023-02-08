華碩瞄準玩家對電競筆電的極致效能需求，宣布搭載RTX 40系列顯示卡的ROG電競筆電新品於2月8日晚間10點陸續開賣！包括：配備RTX 4090/4080顯示卡的ROG Strix SCAR 16/17/18、ROG Strix G16、ROG Zephyrus M16；採用RTX 4070/4060/4050顯示卡的ROG Strix G18、ROG Flow Z13/X16，則可於2月14日預購，2月22日晚間10點開賣。潮流神機重裝上陣，玩家搶先入手，制霸遊戲戰場！

此外，CES備受關注的強勢電競筆電ROG Strix SCAR 16 (G634JZ)，搭載第13代Intel Core i9-13980HX處理器與NVIDIA GeForce RTX 4080顯示卡，具備MUX獨顯直連開關，釋放強大運算能量；並在15吋機身置入全新16吋Nebula HDR Mini LED螢幕，QHD 240Hz/3ms更新率，畫面明亮、流暢、生動，開啟超前視覺沉浸感，為遊戲玩家及創作者首選。

另一話題焦點為ROG Strix SCAR 18(G834JY/G834JZ)，擁有最高第13代Intel Core i9-13980HX處理器與最高 NVIDIA GeForce RTX 4090顯示卡，搭配MUX獨顯直連開關，突破效能極限；搭載全新18吋ROG Nebula電競螢幕，QHD 240Hz/3ms面板，視覺廣闊華麗，疾速暢玩遊戲不卡頓！