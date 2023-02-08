高雄壽山動物園去年底甫重新開園，未料昨遭網友直擊，長鼻浣熊慘遭同伴攻擊「啃食」，痛批園方發生「低級錯誤」，還沒有即刻處理。對此，園方今（8）日駁斥，獲報第一時間已派員處置，但經急救仍宣告不治，這是近20年來首度發生同種類動物攻擊同伴致死案件，但強調無「啃食」屍體狀況。

壽山動物園長鼻浣熊欄發生浣熊被同伴攻擊，其中1隻傷重死亡。（圖／網友授權提供）

該網友7日在論壇《Dcard》指出，與友人到壽山動物園逛到長鼻浣熊的區域時，發現了殘忍的一幕，發現地上有一攤一攤紅紅的血跡，「還以為是園方餵浣熊吃火龍果，後來才發現有一隻浣熊奄奄一息的躺在地上，而其同類正在啃食牠。

該網友更指稱，被啃食的不只1隻，另一邊也有1隻浣熊正在被啃食，當時這隻浣熊還有力氣想要反抗其他的同類繼續攻擊，而其他早一步發現的遊客已經告知園區人員來做處理，但可能是園區事務繁忙，沒有即刻來處理，「我們就只能眼睜睜的看著其他浣熊繼續啃食同類」。

原PO說，壽山動物園還在試營運階段，改建之後的園區設施便利很多，PO文是希望園方在動物照顧方面還是要多下點功夫，「這些動物也是生命，有些甚至是國外的品種，發生這種低級的失誤，真的很不應該。」

該被攻擊重傷死亡的長鼻浣熊年近2歲。圖為示意圖。（柯宗緯翻攝）

對此，壽山動物園主任莊絢智指出，這隻受傷死亡的浣熊快2歲，發生此事相當遺憾。然而，動物畢竟有野性，有時會為爭奪或是爭階級排位序等理由而打架，多半只是皮肉傷，這次則因攻擊腹部造成致命傷，這也是他在園區工作20年來，首次發生的死亡案例，實為相當罕見。

針對網友批動作慢、無作為，莊絢智解釋，第一時間園方獲報立即派員前往，當時被攻擊的浣熊仍在「移動」，並未如網友所述「遭啃食」情形，當下立即將該浣熊送往至醫療室緊急處置，但經獸醫檢查已無生命跡象，致命傷在腹部，有嚴重撕裂傷及穿刺傷。

壽山動物園內長鼻浣熊族群共計15隻，分3群圈養展示。（柯宗緯翻攝）

莊絢智說明，園區內長鼻浣熊族群共計15隻，分3群圈養展示，本群長鼻浣熊數量為6隻，是去年5月在園區自行繁衍，從小一起生活長大，成長過程均相安無事，之前飼養都未曾發生過類似打鬥情事。

為避免再發生憾事，莊絢智表示，該群浣熊雖為從小一起長大生活，未來將進行適度疏養，調整當時打鬥的個體併入其他族群，並請保育員加強關注。