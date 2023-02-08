【全程字幕】夏立言今率團再訪陸惹議 蔣萬安舉陳建仁「這番話」：不分朝野都應努力

國民黨副主席夏立言今天率團出訪中國，9日與大陸國台辦主任宋濤會晤外，下午還將與京津冀晉台商座談。台北市長蔣萬安8日出席北市國小校長會議時受訪表示，2月6日行政院長陳建仁有提到，兩岸之間的交流，政府會強化這樣健康活絡的兩岸關係，同時也希望降低兩岸之間的緊張情勢，不分朝野都應該朝這方向來努力。

陳建仁日前前往台南出席玉井農產加工及冷鏈物流中心新建工程動土典禮，被問到小三通常態化執行時表示，在疫情控制許可之下，會積極地加強兩岸人民的健康及友善交流，藉這個機會，能夠緩解兩岸之間的緊張態勢。