大陸觀察者網8日報導，近來浙江省金華市、雲南省大理州、重慶市大足區及浙江省慈溪市等地相繼公布了2022年戶籍人口變動情況。數據顯示，有部分地區出生人口不但負成長，而且減少過半。

《2022年金華市國民經濟和社會發展統計公報》顯示，2022年底全市擁有戶籍人口496.87萬人，比上年增加1.48萬人；其中，男性人口250.57萬人，女性人口246.30萬人，男女性別比為1.017：1。全市出生人口3萬2409人，出生率為千分之6.53；死亡人口3萬4315人，死亡率為千分之6.92；自然增長率為千分之-0.38。

公開數據顯示，2021年，金華全市出生人口4萬3024人，出生率為千分之8.73；死亡人口3萬1954人，死亡率為千分之6.48；自然增長率為千分之2.25。

《大理白族自治州2022年國民經濟和社會發展統計公報》顯示，2022年底，全州戶籍總人口364.5萬人，其中男183.6萬人，女180.9萬人。少數民族人口192.3萬人，占總人口的52.8％，其中白族人口125.1萬人，占總人口的34.3％。年內出生人口25155人，出生率為千分之6.9；死亡人口2萬4015人，死亡率為千分之6.6；人口自然增長率為千分之0.3，比上年下降0.6個千分點。

大理州戶籍人口出生率和自然增長率持續下降。2021年底，全州戶籍總人口364.54萬人，其中：男183.69萬人，女180.85萬人。少數民族人口191.98萬人，占總人口的52.7％，其中：白族人口124.99萬人，占總人口的34.3％。年內出生人口2萬8958人，出生率為千分之7.95；死亡人口2萬5658人，千分之死亡率為7.04；人口自然增長率為千分之0.91，比上年下降0.42個千分點。

來自重慶市大足區統計局2月6日消息，2022年底全區戶籍人口106.8萬人，其中非農人口51.6萬人。當年出生人口3456人，出生率為千分之3.2；死亡人口8380人，死亡率為千分之7.8；人口自然增長率為千分之-4.6。

受出生人口減少影響，2022年大足區戶籍人口負增長幅度擴大。2021年底，全區戶籍人口107萬0577人，其中非農人口51萬4644人。當年出生人口7912人，出生率為千分之7.4；死亡人口9175人，死亡率為千分之8.6；人口自然增長率為千分之-1.2。

另外，《2022年慈溪市國民經濟和社會發展統計公報》顯示，去年底全市擁有戶籍人口106.91萬人，其中市級98.13萬人。全市戶籍人口中，城鎮、鄉村人口分別為79.20萬人和27.71萬人；男性、女性人口分別為52.18萬人和54.73萬人；18周歲以下、60周歲以上人口分別為14.08萬人和31.76萬人。全年出生人口5558人，其中男嬰2954人。戶籍人口出生率千分之5.20，死亡率千分之7.64。年底全市擁有登記在冊流動人口123.03萬人，其中市級96.35萬人。

在2021年底，慈溪全市擁有戶籍人口106.50萬人，其中市級98.01萬人。全市戶籍人口中，城鎮、鄉村人口分別為77.26萬人和29.24萬人；男性、女性人口分別為52.06萬人和54.44萬人；18周歲以下、60周歲以上人口分別為14.08萬人和30.29萬人。2021年全年出生人口5871人，其中男嬰3022人。年底全市擁有登記在冊流動人口124.03萬人，其中市級98.18萬人。