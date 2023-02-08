台灣的交通亂象被號稱為「行人地獄」，因此交通部也祭出重罰，預計在3月底修法為「若未禮讓行人，不分車種，直接開罰3600元」。而一位24歲黃姓男子人除了開車未禮讓行人外，還另外累積了多達176筆罰單，總共7萬8200元；高雄分署受理後扣押黃男的存簿，黃男才至高雄分署辦理16期分期繳款。

24歲黃男駕駛汽車行經中央西路與新明路口之行人穿越道時，未暫停讓行人先行通過，遭裁罰2600元，合併黃男其他逾期未繳的停車費300元及超速等違反交通法規事件，共計被裁罰176筆，總共7萬8200元。

高雄分署受理黃男交通違規案件後，扣押黃男於金融機構存款，共執行存款1萬2942元，黃男得知存款帳戶被扣押後，立即前來高雄分署就剩餘之違規欠款辦理16期分期。

而30歲周姓男子與39歲楊姓男子則因未禮讓行人遭罰2600元及1500元；周男尚有闖紅單的2700元未繳納，共5300元未繳，因此移送高雄分署執行；高雄分署隨即扣押周男薪資所得，周男得知薪資所得被扣押後，一周內到高雄分署繳清滯欠案款5300元。

楊男除了未禮讓行人的罰款1500元外，另有8件交通違規行為，罰鍰共計1萬200元逾期未繳；高雄分署扣押楊男於金融機構存款，足額扣押，楊男交通違規罰鍰案件全數清償。