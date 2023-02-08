而根據證交所統計，今年1月國內38檔台股原型ETF績效統計，新光台灣半導體30以1月上漲15.61%表現名列第一，而其他依序為富邦台灣半導體、兆豐台灣晶圓製造(00913)、中信關鍵半導體。新光台灣半導體30 ETF上月績效表現亮眼，2月以來持續向上走高，該基金經理人王韻茹認為，第一季台灣半導體投資潮將再現，主要來自於全球半導體產業，今年雖然維持下行趨勢，但預料庫存調整周期有望於上半年落底，半導體股價通常領先基本面表現，農曆年前全球績優半導體重量級個股，多頭投資氣氛提前轉佳，帶動美股費城半導體指數急升，農曆年後台灣半導體股有機會出現補漲氣勢，也順勢帶旺台灣半導體ETF衝高。

中信關鍵半導體ETF則將於16日除息，每單位配息0.11元，年化配息率3.5%。該ETF自2021年5月28日掛牌上市以來，已配息五次，2021年全年每單位配發0.55元、2022年則配發0.65年，年化配息率分別為3.43%及5.11%。