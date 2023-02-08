日本經常帳多寡常被視為出口實力展現，以及日圓是全球避險工具的信心表徵。2022年11月，因包括直接投資、海外投資產品的利息以及股息等主要所得暴增至1.8兆日圓，也創下1985年此類數據開始編撰以來，最高金額的11月份。

2022全年，經常帳順差金額創歷史新低，年減10.1兆日圓，僅達11.4兆日圓，其中，日圓不振以及能源價漲是主因。同時，貿易逆差金額也出現歷史高點，不過創新高的主要所得剛好可以削減高額赤字。展望2023年，專家學者憂心，若日本經常帳盈餘再減，可能會讓日圓走勢未來更加弱勢。