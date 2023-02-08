台南白河大仙寺開山和尚傳證法師8日上午到佛光山悼念星雲大師，傳證法師回憶起和星雲大師交往的過往，他表示，與星雲大師認識幾十年了，從年輕時就認識，對於星雲驟然離世，感到相當痛苦，日前還哭了一整晚。

大仙寺開山和尚傳證法師坐著輪椅，由其他和尚8日推著到佛光山悼念星雲大師。（林瑞益攝）

星雲大師5日圓寂，享耆壽97歲。故友傳證法師雖然腿腳不便，但上午仍坐著輪椅，讓其他和尚推著進會場悼念星雲大師。傳證法師說，他與星雲大師的淵源很深，記得當時有一個孩童曾經嘴巴邀請星雲到寺廟玩，星雲後來如期赴約，讓孩童嚇了一跳，這也證明星雲生前「不打誑語」，一諾千金。星雲也曾經到寺廟打佛七，大家經常來往。

星雲大師晚年的眼睛視力不佳，但他都知道身邊有誰來，傳證法師說，星雲大師生前時常跟他來往，也盛情招待他。曾經說要捐款100萬元新台幣給大仙寺，但傳證法師婉拒。星雲晚年還說要蓋一間寺廟給傳證，說要讓傳證法師管理，但傳證婉拒。

傳證法師回憶起星雲不禁哽咽，流下淚來，他說，兩人年輕時就交往，認識數十年了，對於他的離世很捨不得。對於許多政治人物陸續到場悼念星雲，傳證法師僅表示，這樣很好。