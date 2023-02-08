因319槍擊沒獲邀連戰出書會？爆美不認識他陳水扁幫緩頰 侯友宜回應了

新北市長侯友宜未來動向備受關注，外界認為國民黨初選時程愈來愈近，可能採先協商再初選，若侯不盡早表態恐怕會來不及。侯友宜今天表示，目前所扮演的角色就是好好把握當下努力做好 ，新北市還有很多市政建設，希望大家全心全力把工作做到位，團隊繼續攜手合作。

有人傳出侯友宜找前國安會祕書長蘇起討論兩岸議題，侯友宜今指出，新北在各項市政建設以及政策擬定，都會找專家學者共同討論。並未否認這項傳言。

至於有國民黨立委爆料美方不知道侯友宜是誰，也有人質疑侯的國際觀，不過前總統陳水扁指侯不一定什麼都要會。侯友宜今再次重申「我現在是新北市長」，新北市長一定會針對新北所有相關建設規畫全力以赴，還有很多面向需要大家一起來關心，對於大家不一樣意見給予尊重，只要不分你我、不分族群、不分黨派，大家為台灣這塊土地全心全力努力攜手合作，國家會更好。

至於前副總統連戰出版新書，侯友宜沒有出席，被解讀是319槍擊案種下的心結，侯友宜表示，連前主席對國家社會並在公部門服務四分之一世紀，非常具有高瞻遠矚遠見，也為國為民做了很大的貢獻，是很敬佩的前輩，相信在他之前努力奠下基礎，後輩大家全力邁進，讓中華民國更好，讓台灣這塊土地大家都共好。