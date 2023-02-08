大陸總理李克強6日主持召開座談會，聽取各界人士、基層代表對政府工作報告徵求意見稿的建議。李克強說，去年在疫情等超預期因素對經濟帶來嚴重衝擊，當局果斷應對，努力穩住宏觀經濟大盤，城鎮新增就業1200多萬人，物價漲幅只有2％，經濟運行保持在合理區間，成之惟艱。央視新聞聯播畫面顯示，《狂飆》男主角張譯作為代表發言。

大陸掃黑題材電視劇《狂飆》，自開播以來收視和口碑一路狂飆，成為2023年開年火遍全網的重磅作品。由中央政法委宣教局、政法綜治信息中心指導拍攝，央視、愛奇藝等聯合出品，講述自2000年起，意氣風發的刑警安欣（張譯飾），與惡勢力高啟強（張頌文飾）長達20年的正邪較量和生死搏鬥。張譯的精湛演技獲許多觀眾肯定。

李克強說，清醒看到，保持經濟平穩運行仍面臨諸多風險挑戰。中國經濟增長去年底回穩、今年初回升。要持續實施好穩經濟一籃子政策措施，扎實做好當前工作，繼續拓展經濟運行回升態勢。

李克強指出，過去五年，中國發展取得重大成就。經濟實現年均5.2％的中高速增長。沒有超發貨幣，為穩物價創造了條件。推進改革開放，支持大眾創業萬眾創新，激發市場活力和社會創造力。