歐嫌涉嫌以假帳號假賣票。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄警方初步清查全台被害人數超過50人以上。（洪靖宜攝）

高雄上半年演唱會場次大爆發，尤其是人氣席捲全球的「BLACKPINK」及天后張惠妹演唱會門票一開賣全被秒殺。未料，竟有嫌犯看準一票難求，在臉書社團提供假購票證明截圖，刊登出假售票訊息，等被害人匯款後，另一人再充當車手將錢領出，高雄警方初步清查全台被害人數超過50人以上，甚至有人是接到警方通知才知道被騙了。

高雄1名22歲歲的歐姓男子，看準粉絲熱切追星心態，在網路上辦4個假帳號販售韓國女團BLACKPINK及天后張惠妹的演唱會門票，內容他還特別說，因為是朋友無法去才決定讓票，甚至還故意向粉絲表示「詐騙退散」、「黃牛不要來演戲跟我買」、「希望是讓給真粉絲」，過程更故弄玄虛，要求被害人須證明自己是粉絲才肯賣票，或是以亂槍打鳥方式私訊索票民眾。

待被害人匯訂金後，再由23歲的莫姓男子充當車手前往提款，直到有粉絲收不到票且連絡不上對方趕緊報警，高雄市刑警大隊偵五隊初步清查全台被害人數超過50人以上，以8、9年級生居多，每人平均遭詐金額2000元至8000元不等，甚至有粉絲是接到警方通知才知道落入詐騙陷阱。

警方於上個月19日持拘票到歐嫌梓官家中逮人，另通知同夥莫嫌到案說明，扣得作案手機1支，經調查，原來歐嫌去年3月就曾以類似手法，假賣張惠妹台北小巨蛋演唱會門票詐騙，一共有7人受騙，同樣遭刑大偵五隊拘提到案，這次又故技重施仍遭警查獲，依觸犯刑法詐欺罪嫌移送後，經檢察官複訊後向法院聲押獲准。