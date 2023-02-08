板橋還有4字頭？亞東醫院站【發現之旅】68坪花園層墅 精選戶別稀有釋出

板橋集結市政與商業機能，亦有燙金板南線加持，是許多人心目中新北市的首善之都，其中，毗鄰亞東醫院站僅約8分鐘步程，【日勝幸福站 發現之旅】限量釋出「精選戶別」4字頭，僅約新板特區的1/2價。據現場銷售專案表示，4字頭非全案適用，但仍引起鄰近的亞東醫院醫師、遠東T-Park園區高管⋯等換屋族群高度矚目。

台灣建築獎唯一五大滿貫 全球卓越建設金銀雙獎

【日勝幸福站 發現之旅】位在板橋浮洲區，距離亞東醫院站步行約8分鐘；開車至府中商圈、新板特區約5-8分鐘。腹地5.8萬坪，種下12萬株喬灌木、89種複層植物，綠覆率高達150%！為全台唯一獲得「全球卓越建設獎、國家卓越建設獎、國家建築金質獎、中華建築金石獎、雙鑽石級綠建築」五大滿貫殊榮之住宅案，與環境共生共融打造世界級的宜居模範。

（圖/業者提供）

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68坪俬花園類別墅產品 30%公設比 市場幾近真空

全案僅售有一樓庭院宅戶型，享有在雙北幾乎已絕版的【6米樓高】，可規劃 1＋1 層空間，猶如室內設計雜誌中少見的雙層住宅格局。戶戶門前擁有8-22坪有大有小的【專用庭院綠地】，專用綠地甚至比不少郊山上的透天社區擁有的還多。「門前院、樓中墅」稀有屬性，Indoor+Outdoor室內室外無疆界，特別受到退休樂齡、三代同堂、SOHO族、建築與空間設計師、國外海歸人士青睞。

（圖/業者提供）

板橋亞東醫院站 5.8萬坪生態社區

一樓庭院宅 6米樓中樓 60-70坪雙主臥

接待會館：新北市板橋區合宜路145號

禮賓專線 : 02 8275 2233