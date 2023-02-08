該美國央行總裁在華盛頓經濟俱樂部（ Economic Club of Washington, D.C.）發表談話時表示，「反通貨膨脹」（disinflation）的過程，也就是降低通膨的過程已經開始，而且是從商品類開始，這個部分約佔我們經濟的四分之一。但他也表示這段路還很長，這些只是「反通貨膨脹」非常初期的階段。

市場情緒隨著鮑爾的談話劇烈起伏。其談話一度讓投資人重新燃起聯準會很快就會暫停激進升息的期望，但他在警告1月就業報告等經濟數據仍然十分強勁時，美股主要指數應聲由升轉跌，儘管隨後再度反彈，並以不錯的表現收高。

美國1月非農就業暴增51.7萬人，幾乎是華爾街預期的3倍之高。鮑爾表示，如果數據顯示通膨比聯準會預期更為炙熱，那將意味利率會升得更高。

鮑爾並表示，聯準會可能被迫更加「積極」的升息，這可能短暫地嚇到投資人。「現實是我們將對數據做出反應，因此，如果勞動力市場報告持續強勁或通膨持續上揚，那麼很可能我們採取的行動和升息幅度都不得不超出市場預期」。

聯準會在上周的政策會議上將其基準利率調升25個基點，至介於 4.5%～4.75%，為2022年3月以來第八度升息，也是繼去年12月升息50個基點後，連續第二次會議縮小升息幅度。在此之前，聯準會連續4次升息75個基點。

鮑爾在周二的談話中並未給出何時暫停升息的訊號，僅表示可能要到2024年通膨才會回落到讓聯準會放心的水準。該央行將通膨率目標設定在2%，但目前各項指標都顯示通膨遠遠超出這個目標。

鮑爾表示，2023年將是「通膨顯著下降」的一年，我認為不只是今年這樣，明年也將持續回落至接近2%。他並表示：「我們要有耐心，我們認為調降利率之前，需要將利率維持在限制性水準一段時間」。