北觀處的「掀風 潮」系列活動包括情人湖公園及湖海灣。圖為情人湖公園（北觀處提供／張志康基隆傳真）

北觀處的「掀風 潮」系列活動包括情人湖公園及湖海灣。圖為湖海灣。（北觀處提供／張志康基隆傳真）

在島湯展區，民眾可以享用熱呼呼的「島湯」，內含基隆當季在地食材。（北觀處提供／張志康基隆傳真）

每年到冬季，基隆北海岸地區總是被季風籠罩，寒冷的風、斜吹的雨以及狂暴的浪，印象中總不是什麼讓人愉悅的旅遊體驗，但交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（簡稱北觀處）卻自2月11日起舉辦「掀風 潮」系列活動，吸引民眾冬天來訪這季風籠罩的北海岸。

北觀處舉辦的「掀風 潮」系列活動包括三個展區，包括了和平島地質公園、情人湖公園以及湖海灣，北觀處邀請流行歌手雷擎親自創作「聲漫」內容，以聲景地圖進行數位串聯，結合聽覺與視覺效果，讓參展民眾身歷其境感受北海岸的獨特音頻。

北觀處透露，以和平島地質公園來說，聲漫景點包含星光草原、遊客中心、留夏沙灘、天使向海步道、萬善宮、慰靈碑、等嶼亭、雷達站等八處，根據該景點的特色量身打造聲漫內容。

星光草原的聲漫內容採用弦樂與鐵琴敲擊做出輕快漫步的夢幻感，觀展民眾能夠一邊欣賞，一邊想像自己半夜漫步在草地、享受被微風吹拂的清新。8個景點蘊含8種多元聲漫內容，透過不同樂器與曲風交織出當地獨有聽覺饗宴，民眾只要自備耳機與智慧型手機，即可感受最近距離的聲漫薰陶。

除聲漫地圖外，和平島公園還有「冬泳」與「湯屋」兩大活動，冬泳地點位於藍海水池，活動期間除了能在冬季安心海域場所暢快游泳以外，購票入園冬泳的民眾還能享受熱水淋浴；湯屋策展地點位於留夏沙灘，並且分為「湯屋展區」與「島湯展區」。

湯屋展區以食魚教育為宗旨，並串聯島湯展區提供熱呼呼的「島湯」。島湯研發靈感來自於基隆的山、海、港、城四大特點，採用當季在地食材熬煮成一碗海港魚湯，讓民眾在東北季風的吹拂下，也能享受基隆帶來的溫暖。

另外，若民眾在2月11日到3月12日活動期間，完成情人湖及湖海灣兩個景點的定位與完成播放，即有機會中獎「無料水路」，從基隆小艇碼頭搭船航向和平島地質公園，沿途欣賞築港紀念碑、日治時期碼頭、正濱漁港等景點，感受基隆的歷史與人文。