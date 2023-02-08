土耳其南部與敘利亞北部交界處在當地時間6日清晨4點17分發生芮氏規模7.8強震，災情相當慘重，高雄醫學大學附設中和紀念醫院7日派遣2位經驗豐富的醫師及護理師跟隨第二批屏東特搜隊前往土耳其救援。

土耳其6日清晨發生芮氏規模7.8強震，震源深度僅17.9公里，據統計，至少5000座以上建築物倒塌、4000多人死亡，世界衛生組織（WHO）更悲觀估計死傷人數將在震災72小時後破萬、甚至再增4倍。

台灣搜救隊首批人員已於6日晚間出發前往土耳其協助搜救，第2批屏東特搜隊也與高醫擅長處理緊急休克、大出血、和壓砸傷症候群等處置的王子義、張博閔主治醫師、參與過高雄88風災的救援行動的林怡亭護理師及2021年支援臺東大武鄉衛生所24小時緊急救護中心的陳夙虹護理師前往土耳其協助救災。

高醫院長鍾飲文表示，在這樣的緊急時刻，高醫全力配合消防署指示，提供人員與裝備前往支援，展現人溺己溺、救災不分國界的人道關懷精神。在任何需要高醫的時刻，高醫都會挺身而出。這次醫護人員參與救難隊，除了配合當地執行救災行動，協助檢傷分類、鑑別等事項之外，也會照顧所有救援團隊人員的健康、醫療需求，希望所有救災人員注意自身安全，平安歸來。

高醫指出，消防署近年為推動搜救隊伍能力分級，強化中央與地方救災夥伴機制，辦理搜救隊伍申請能力分級檢測。屏東縣消防局早於2020年與高醫附設中和紀念醫院簽訂國際人道救援醫療支援協定至今，高醫急診醫學部葉怡亨部長和郭芳里督導帶領急診主治醫師，住院醫師，護理師，一起到屏東特搜大隊，執行交流與實際演練。

2022年屏東特搜大隊繼台北市、新北市、台東縣之後，成為全國第4支通過認證隊伍，更是直轄市以外西部縣市通過認證的第1支中型搜救隊，成員包含警義消、醫師、護理師（高醫團隊）及結構技師團隊，執行指揮、搜索、救援、救護、醫療、結構等各項專業人員。