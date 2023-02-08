「又是2月6日！」桃園市長張善政8日主持市政會議提到桃園特搜隊已準備好動身前往土耳其救援，話鋒一轉直指這日期讓他刻苦銘心，2016年是台南維冠大樓倒塌、2018年是花蓮美崙大地震，他分別擔任閣揆和善款委員會主委，他說桃園環境得天獨厚，地震風險相對低，但仍以去年八德運動中心天花板坍塌為例，強調公共工程絕不能輕忽。

「桃園市的救難特搜隊已經準備好！」土耳其6日接連發生2起芮氏規模7.5以上強震，張善政說，國際上大災難的搜救任務是由各縣市輪值，本月是台北市，也已動身前往災區，外交部跟消防署認為有必要會請其他縣市支援，樂見桃園市消防隊搜救大隊已經整裝待發，準備好隨時出發去土耳其，跟國際配合支援救難，他強調救災所需任何後勤市政府都會百分百支持，請消防局放心跟中央配合。

「大家有沒有注意到日期，又是2月6日！」張善政話鋒一轉，直指2月6日對他來說刻苦銘心，2016年的2月6日因高雄美濃地震而釀台南維冠大樓倒塌，當時他是行政院長，跟時任台南市長的賴清德不分藍綠、搭配無間，順利很快把地震災情紓解。

張善政說，2018又是2月6日，花蓮發生美崙大地震，當時自己已經沒有任何行政職務，但時任花蓮縣長的傅崐萁請他負責全國各界捐助的近20億善款，他擔任善款委員會主委，和委員們管理、監督善款，運用在花蓮縣救災救助，委員會也於去年順利結束。

張善政說，比起花東、中南部，桃園天然環境讓地震風險相對低，要心懷感恩，但公共工程不能輕忽，他以去年台東地震導致八德運動中心天花板坍塌為例，數度重申所有公共工程絕對不能掉以輕心。

張善政也跟消防局請託，呼籲桃園消防員絕對不能因天然環境佳而輕忽，台灣境內很多縣市地震風險比桃園高，桃園要整備訓練，萬一有地震，第一時間趕赴馳援，讓台灣救災能量互通，若有裝備不足部分及早提出，讓桃園的地震救災能量務必完整，萬一桃園自己有災情，更是要責無旁貸要把桃園照顧好。