邱莉莉涉賄案鬧大了！台南市議會開議爆推擠衝突 議員互罵場面混亂 @ChinaTimes ​

第四屆台南市議會8日上午召開第一次臨時會，一開議即深陷正副議長選舉涉賄風波中，不僅多位國民黨、無黨籍議員輪番要求主持大會的議長邱莉莉，針對涉賄案表態及請假待命，引發民進黨議員不滿，雙方口角不斷、火藥味濃；甚至在邱莉莉進行議程時，台下更爆發推擠衝突，現場亂成一團。

市議會首次的臨時會，由邱莉莉主持，市長黃偉哲也率市府各局處首長列席備詢。上午9點50分一開議，尚未進入議程時，現場就了為議長選舉涉賄案吵鬧不休。

國民黨議員盧崑福多次發言，質疑邱莉莉當初怎麼批評前議長李全教，現在自己涉案比李還嚴重，要求她「知恥近乎勇」，就算不用辭職，也應該請假。

不過，盧崑福的發言，卻引發民進黨議員蔡麗青的不滿，要求對方不要因個人恩怨進行政治口水，「難道這大於台南市民的福祉嗎？有必要在這麼重要的事項上政治口水嗎？」希望依照程序開會。

為此，民進黨與國民黨、無盟等在野議員也爭相發言，現場吵成一團。此時邱莉莉敲槌暫停討論5分鐘下台溝通，之後也裁示針對她個人事務停止討論，並進入議程討論。

由於休息結束後，盧崑福仍堅持要求邱莉莉說明，邱莉莉除指示將盧崑福的麥克風消音，強調尊重司法調查，不要政治鬥爭，並直接進入議程審查。

此時，盧崑福不滿一度企圖衝上主席台，現場各黨議員見狀也群起而上，民進黨多位議員擋住盧，強調新議員要開會，場面雖亂成一團，所幸並未失控，在吵鬧約1小時後順利進行議程。

事後，邱莉莉表示，此次臨時會有很多有關台南市民福祉的議案，希望「司法歸司法、政治歸政治」，她也會扮演好議長的角色。至於針對她的意見，她都接納，也盼互相尊重，不要人身攻擊；並非事實的事情，也希望不要藉由議會言論免責權進行人身攻擊。