大陸央視新聞用戶端報導，應土耳其政府請求，中國政府派遣的中國救援隊82名隊員，經過約10小時的飛行，於當地時間2月8日3時30分許，抵達土耳其南部城市阿達納市的機場，整備後隨即開展國際救援。另一支由民間組成、昨天上午第一時間從浙江杭州蕭山機場出發的公羊國際救援隊，因要從香港中轉伊斯坦堡機場、再拉車300公里，4次轉乘交通工具，預計下午抵達災區會合。

北京時間2月7日晚10時許，中國救援隊乘坐的大陸國航包機從北京首都機場出發，飛赴地震災區。作為中國政府派遣的首支國際重型城市搜救專業隊伍，救援隊主要由北京市消防救援總隊、中國地震應急搜救中心、應急總醫院人員組成，共攜帶20噸搜救、通信、醫療等救援物資和設備以及4隻搜救犬。

抵達土耳其後，救援隊計畫首先同當地政府、中國駐土使館和聯合國等相關機構進行會商研判，確立任務目標，尋找搭建前方臨時指揮部的場所等。隨後將會奔赴任務地區開展人員搜救、醫療救援、評估災情發展、建立「流動醫院」等任務。

此次出征土耳其的中國救援隊是應急管理部組建的大陸首支國家級綜合性應急救援專業隊伍，依託北京市消防救援總隊組建，2019年通過聯合國重型設備城市搜救能力資質認證。隊伍設置有地震、水域、山嶽等專業分隊。曾遠赴莫三比克進行國際救援，馳援「7·21新鄉特大暴雨」抗洪救災等國內外重大救援任務。