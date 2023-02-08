新北捷運公司推出「光之所向」光影列車秀獲獎今於市府獻獎，與新北市長侯友宜分享榮耀。(黃敬文翻攝)

新北捷運公司2022年初為慶祝淡海輕軌通車三週年，與日本九州旅客鐵道株式會社(JR九州)攜手，共同推出全台首見的光影列車秀「光之所向」，榮獲「2022年度傑出Campaign獎 - 銀獎」的殊榮，今(8)日也前往市府獻獎，與新北市長侯友宜分享榮耀。

「行銷傳播傑出貢獻獎」為行銷及廣告業界知名年度獎項，由《動腦雜誌》和台灣廣告主協會（TAA）共同舉辦，新北捷運公司本次榮獲年度傑出Campaign獎-銀獎，在眾多國內外知名廣告公司及代理商中表現突出，也是所有得獎單位中，唯一由公營事業單位所推出的行銷活動作品。

「光之所向」採「實體展演 ＋ 線上直播」方式播出，實體展演部分淡海輕軌路線分為高架段與地面段，配合淡海新市鎮山邊無光害環境，提供列車光影秀最佳的展演場域，以全程即時空拍網路直播的科技創造話題性，並透過輕軌車廂內射出之光束的技術應用創新，搭配音樂及故事章節，打造夢幻的光影效果。

活動舉辦期間，更因與JR九州合作，由台灣軌道最北端的車站淡海輕軌的「崁頂站」，與日本JR九州新幹線最南端車站「西大山站」，在鐵道系統中為台灣與日本最近的距離，意味著「最短的距離、最暖的關心」，互相為台日民眾祈福。

新北捷運公司表示，在安坑通車前夕獲此肯定，對新北捷運公司而言，除了是淡海輕軌的用心服務及在地經營及創意行銷給予嘉許，更代表新北捷運公司在營運路線服務與在地文化特色結合的努力，未來會全力以新北市三環六線的營運為目標，為所有的旅客提供更好的軌道出行服務。