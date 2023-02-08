台北市長蔣萬安7日主持市政會議拍板加碼提高準公共化托嬰中心補助，由4000元提高至5000元，預估近6000人受惠，最快下半年上路，卻被質疑與選前政見有落差。蔣萬安今表示，未來催生、助養、好住都是接下來階段性推動，全面性來減輕年輕爸媽的負擔。

蔣萬安昨拍板準公托加碼補助1000元，不過蔣萬安選前政見拋出，大公托一律市府全額補助，小家園、居家保母及私立托嬰等也加碼補助，私托將從現行自費9500元，降低到只要自付7500元等，遭外界質疑仍有一段落差。

蔣萬安今出席國小校長會議受訪表示，接下來都會一一落實相關政見，最重要就是希望減輕年輕朋友負擔，昨天市政會議上社會局提出相關規畫方案就確定拍板，先增加1千元減輕年輕爸媽負擔，預計6千人受惠，1年省1.2萬元。

蔣萬安強調，未來催生、助養、好住都是接下來階段性推動，全面性來減輕年輕爸媽的負擔。