隨著既有政策加快落實、利多政策持續發布，大陸房地產市場預期明顯好轉。業內人士表示，房地產市場供給與需求端利多共振，促進房地產與金融加快恢復正常循環，助推經濟回穩向上。仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟說「預計2023年上半年尤其是第2季房市將出現較明顯的回暖勢頭，行業有望實現軟著陸，並重新成為穩投資、穩增長的正向貢獻項。」

據《中國證券報》引述中指研究院最新資料顯示，2023年1月房地產企業非銀融資總額508.5億元（人民幣，下同）、年減33.1％，較上月下降27％。受春節因素影響，1月融資較上年同期、上月均為下降，但降幅比起上年同期有所收窄，顯示經歷一年動態調整後，金融支持政策顯現效果，行業融資逐步轉向相對穩定。

據中指研究院監測，金融支持房地產「16條」發布以來，銀行給予房企的授信額度已超過5.5兆元。中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜說，短期看開發貸規模有望延續修復態勢。

龐溟等專家更認為，有條件的城市將繼續優化差別化住房信貸政策。比如，調整限購、限貸、限售、限價等，更好提振購房者信心和穩定購房者預期。同時還應加快探索房地產行業新發展模式，壯大多層次住房保障體系。