大陸國家醫保局8日消息指出，目前，獲批上市的大陸國產新冠治療用藥已全部被納入醫保支付範圍。其中，中藥「三藥三方」和阿茲夫定片已正式納入醫保藥品目錄。

據大陸國家醫保局官方微信公眾號，該局醫藥管理司負責人就新上市國產新冠治療藥品醫保支持政策答記者問指出，目前，獲批上市的國產新冠治療用藥已全部被納入醫保支付範圍。其中，中藥「三藥三方」和阿茲夫定片已正式納入醫保藥品目錄，氫溴酸氘瑞米德韋片、先諾特韋片／利托那韋片組合包裝等藥品臨時性納入醫保支付範圍。

1月29日，大陸國家藥監局附條件批准上海旺實生物醫藥科技有限公司申報的新冠病毒感染治療藥物氫溴酸氘瑞米德韋片（商品名稱：民得維）、海南先聲藥業有限公司申報的新冠病毒感染治療藥物先諾特韋片／利托那韋片組合包裝（商品名稱：先諾欣）上市。

該負責人介紹，根據大陸國家衛生健康委《新型冠狀病毒感染診療方案（試行第十版）》規定，上述2個藥品都屬於第十版診療方案範圍。1月30日，大陸國家醫保局要求各省級醫療保障部門將氫溴酸氘瑞米德韋片、先諾特韋片／利托那韋片組合包裝2個藥品臨時性納入本省份基本醫保基金支付範圍，支付至2023年3月31日；同時要求相關省份醫保局依法履行藥品價格主管部門職責，按照《新冠治療藥品價格形成指引（試行）》做好相關藥品首發報價受理和引導工作，公開價格構成訊息，接受社會監督。