美國總統拜登（Joe Biden）日前下令，派出F-22戰機發射AIM-9X響尾蛇飛彈，擊落入侵領空多日的大陸偵測氣球，引發外界熱議。對此，國民黨台北市議員李柏毅也分享了美國友人對此事件的看法。

李柏毅昨（7）日在政論節目《少康戰情室》指出，友人告訴他，在侵入領空的大陸氣球被擊落前，新聞曾預告會有相關直播，而該直播的收視率相當好，友人也有收看。但在打完氣球後，該友人卻表示感到可惜，因原本是期待看到飛彈脫靶的。

李柏毅接著說，美國有些民眾對於拜登的處理態度很失望，友人提到在網路上，美國網友們「原則上沒有在攻擊大陸派氣球」，反而是在笑拜登對大陸的屈服與不作為。李柏毅也認為，這次事件雖然對大陸也有傷，但拜登政府傷得更重，「美國國務卿布林肯（Antony Blinken）延後訪陸，拜登會直播擊落氣球，都是因為『面子掛不住』」。

另外，前立委郭正亮分析，美國對此事的反應會如此激烈，是因為該顆氣球肉眼可見，變成了國會與媒體的議題，「等於是民粹政治拉進來」，而美國現在正好是在競選期間，因此民粹的壓力逼得拜登與布林肯必須回應。