日本女星土屋太鳳在今(2023)年元旦於IG上發文宣布與男演員片寄涼太將結婚，並透露已懷有身孕，讓不少粉絲紛紛獻上祝福。昨(7)日，她出席《演員短片3》的記者會，也是公佈婚姻喜訊後，首度於公開場合中露面，一身桃紅色穿搭的她，還未見「孕肚」樣，其左手亦沒有戴上婚戒。

包括高良健吾、玉木宏、中川大志及野村萬齋等多位演員一同出席昨日記者會，土屋太鳳以一身桃紅色套裝登台亮相，上身服裝特地在肚子處微微拉鬆，讓「孕肚」顯得較不明顯，而且她左手無名指上未佩戴婚戒，反而是在小拇指處戴有戒指。

面對記者提問首部自導自演《演員短片3》系列作品中《Prelude》部分的感想時，土屋太鳳表示：「沒想到沒想到我會有以導演身分亮相的這天，但與有村架純的合作非常愉快，她給了我很多建議與鼓勵，我們一起交流想法並付諸執行，才能完成這個作品。」笑稱：「感覺人生不知道會發生什麼。」

事實上，由於此場活動是土屋太鳳宣布結婚後首度出席公開場合，吸引不少媒體們到訪，面對台下媒體獻上祝福，表示：「恭喜你們結婚，身體還好嗎？」土屋太鳳雖並未回答，但也回以微笑，更停下腳步向台下記者90度鞠躬後才離場。