今年全球景氣欠佳，台灣急需要大陸的經濟活水，台灣交通部長王國材公開表示，希望今年吸引100萬陸客赴台觀光。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天在例行記者會中直接打臉蔡政府稱，民進黨當局至今仍對大陸港澳人員赴台設限，「所謂100萬大陸遊客，怎麼去？又從何談起？」

據統計，春節期間大陸境內旅遊出遊3.08億人次，出入境人員達287.7萬人次。​朱鳳蓮表示，春節期間大陸旅遊出行火爆的情況，說明了一個事實：隨著大陸疫情防控工作進入新階段，包括旅遊在內的經濟和社會生活正在全面恢復正常。台灣同胞可以放心、安心來大陸學習工作、探親訪友、旅遊參訪交流。

針對台灣交通部長王國材公開表示，希望今年吸引100萬陸客赴台觀光，​朱鳳蓮反問，這個目標，「大家覺得可信嗎？」

朱鳳蓮直指，去年以來，「陸委會口口聲聲表示將逐步恢復兩岸人員往來健康有序交流，但這只是掛在嘴上的空話，實際上民進黨當局至今仍對大陸及港澳地區人員赴台設限。所謂100萬大陸遊客，怎麼去？又從何談起？」