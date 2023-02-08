藝人隋棠近日遭爆放任孩子製造噪音擾鄰，還遭鄰居一狀告上法院，事後她發千字文澄清還原真相，並呼籲外界：「希望大家可以幫忙，對鄰居口不出惡言」，讓輿論風向大逆轉，對此，KOL鄒佩君也提到過往經驗，指出聲響不一定是上面傳來，強調至今很多人仍不懂「共振原理」。

鄒佩君稍早回應隋棠貼文，她表示被四年來樓下鄰居控訴「每天都很吵」，還因此鬧上法院，接著指出令她不解的地方在於「被指控每天都吵到半夜3、4點不睡覺，但重點小孩每天早上6點就要起床，我老公更是每天早上5:20起床準備早餐，小孩每晚8:50就要上床睡覺」，讓她不禁反問：「國小生每天都要規律作息的，說我們每天都吵到3.4點」。

鄒佩君表示全家人早早就睡，卻一直被投訴「每天都吵到3.4點」。（圖／鄒佩君 臉書）

鄒佩君指出四年來，鄰居三不五時請警衛來按門鈴、打對講機，即便查到噪音源頭並非來自自己家中，但對方仍堅持判斷絕不會有誤，對此，她強調：「聽到聲響並不一定是正上方發出來的，左右上下都會是音源來源，甚至隔個幾層都有可能，這真的是常識」，接著忍不住怒斥：「別以為現代人都有腦袋思考大樓的『共振原理』，沒知識的一樣一堆」。

鄒佩君此回應短短時間吸引上千人按讚，網友更是紛紛回應：「選擇住大樓就應該知道會有聲響的干擾是正常的，無法接受的就選擇去住透天」、「我們有遇過一樣的事，沒人在家他也說很吵，非常莫名」、「大樓的水錘效應時常會這樣造成誤會」、「跟你的故事90%一樣，我跟樓下鄰居交戰了10年」。