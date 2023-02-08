女星隋棠與老公Tony於2015年結婚，婚後育有2子1女，昨（7日）爆出遭鄰居控訴是惡鄰居，對方更因噪音問題憤而提告。其實，類似噪音問題在韓國層出不窮，原因與韓國大樓的管線系統有關，就算鋪上隔音地墊，還是無法完全解決，讓韓國媳婦潔咪大嘆生活：「有小孩的家長戰戰兢兢。」

韓國媳婦潔咪在粉專「潔咪的韓國進行式」，分享對於對隋棠擾鄰事件的看法，她提到韓國大樓多採溫水加熱的暖房系統，地板內埋了很多水管，上下層隔音也不好，所以「層間噪音」一直是造成鄰居間衝突的主要原因，鬧上法院的也不少。

潔咪也感慨表示，「尤其像我們有養小孩的更是戰戰兢兢，超怕鄰居來抱怨」，之前舊家鄰居提著飲料拜訪她家，並抱怨噪音問題。對此潔咪馬上砸重金鋪上厚度7公分的地墊。然而，即使已經努力解決隔音問題，鄰居還是隔三差五向她反映，聽見「走來走去」的聲音。

但奇怪的是，那時孩子們都已經上床休息。對此，潔咪也透露，老公事後上網查資料才知道，其實噪音並不一定是由樓上住戶造成，也可能是整棟大樓構造導致，「聲音會從左鄰右舍甚至好幾層高的地方以上傳來，或是大樓管道間也有可能有噪音產生。」

最後，潔咪表示噪音可能從各方傳來，能碰到好鄰居是運氣也是福氣，但己所不欲勿施於人一定是關係交好的條件之一，至於隋棠擾民事件只能等待後續發展。