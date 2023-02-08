3年前，內科醫生丈夫罹癌辭世，原本擔任醫院護理長的劉學蓉幾經抉擇，決定捨棄20多年護理工作，投入工時彈性的殯葬業，以便兼顧照料兩名女兒；今年長女林芃岑以優異成績從嘉南藥理大學資管系提早畢業，母女帶著爸爸照片一起畢業，「爸爸生病離世，對我們衝擊很大，但我們也努力變得愈來愈好！」

林芃岑以優異成績從嘉南藥理大學資管系提早畢業，帶著爸爸照片一起畢業。(曹婷婷攝)

劉學蓉回憶丈夫2019年底健檢發現罹肝癌末期，兩人雖堅強抗癌，可惜終究不敵病魔，丈夫從發現到離世僅8個月。她說，丈夫自知不久於人世時，生前與她討論、規畫好所有身後事，不想造成妻女負擔，當時相中龍巖新館預計3年後完工，兩人還互相打氣「要再撐3年！」結果，年僅50歲的丈夫1個月後就撒手人寰。

劉學蓉說，安排好丈夫所有身後事，也開始思考兩個女兒仍就學中，自己從事護理工作，上班時間不定，決定轉職挑戰毫無經驗的殯葬業，雖是門外漢，卻憑著在護理工作的資歷，格外能同理每個人「人生的最後一哩路」，「我沒當過業務，但在醫院看盡生老病死，希望好好送別每個人」，不到3年已升任協理。

改變的不只有劉學蓉。林芃岑也有了很大蛻變，今年以優異成績提早畢業，已計畫將啟程前往大陸求職。芃岑與爸爸感情極好，喜愛動漫的她原本讀文藻外語大學，後來休學跑到日本讀語文學校，爸爸不放心她隻身前往，跟著一起去了1個月，芃岑回想當時在車站與爸爸分別場景，「那是第一次跟他分別，我意識到隻身在日本，該長大了！」後來回台考上嘉藥，大一遇爸爸病逝，「原來這才是分別，我跟爸爸說，要幫忙照顧這個家、讓他別為我們擔心…」。

芃岑原本與爸爸約定大四要到大陸擔任交換學生，她也努力申請，卻因疫情，遲遲無法成行，如今提早完成學業取得畢業證書，將啟程前往大陸，「爸爸一直支持我，要多看這世界，打開眼界」，她說，本以為爸爸能撐到看著她畢業，卻等不到這一天、但她會努力證明給爸爸看，「雖然你不在，但我們都好好的！」

嘉南藥理大學成績優異學生提前畢業辦法規定，須在修業年限屆滿前一學期或一學年修滿該系學分，且每學期學業及操行成績須80分以上，成績排名須在該系、該年級、該班前百分之5才能申請，自95學年至今，已有35位學生完成提前畢業。